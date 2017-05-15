Владимирское УФАС сообщает

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Группа МЕДИАЛАЙН» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на поставку тест-полосок, предназначенных для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в 2017 году для нужд ГБУЗ ВО “Ковровская районная больница”.

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно не допустила его заявку к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно неправомерное требование к характеристике товара.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Группа МЕДИАЛАЙН» по доводам, изложенным в ней необоснованной.

В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.