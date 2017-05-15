Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства

12 мая 2017 года руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении контрактного управляющего муниципального казенного учреждения «Управление административными зданиями администрации города Владимира» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в установлении в конкурсной документации открытого конкурса на оказание услуг по комплексной охране зданий (помещений) и имущества МКУ «УАЗ» преимущества для участников торгов по территориальному принципу, что ограничивает доступ к участию в аукционе потенциальных участников и свидетельствует о нарушении антимонопольного законодательства, а именно части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 1 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 14.32 настоящего Кодекса, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал контрактного управляющего муниципального казенного учреждения «Управление административными зданиями администрации города Владимира» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.