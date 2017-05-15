Новорожденным дарят книги

Во Владимире стартовала акция Владимирской областной научной библиотеки «Расти с книгой, малыш!»

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11 мая библиотекари посетили Перинатальный центр, а завтра отправятся в роддом № 2 областного центра. Там  во время торжественной выписки родителям и малышам будут вручены иллюстрированные книги лучших российских авторов, обучающая литература для малышей и читательские билеты областной научной библиотеки.

Сотрудники библиотеки уверены, что такие книги, вовремя прочитанные мамой, сформируют у ребенка любовь к чтению и знаниям, уважение к родному языку, хорошее отношение к миру и окружающим людям.

Акция «Расти с книгой, малыш!» продолжится и 19 мая. В этот день сотрудники библиотеки отправятся в Областную клиническую больницу.

К слову, акция «Расти с книгой, малыш!» проходит во Владимире уже в восьмой раз. Она неизменно находит теплый отклик у непосредственных её участников – администрации роддомов, родителей и близких родственников малышей.

Фото: https://library.vladimir.ru/

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