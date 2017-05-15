Отец с сыном пострадали в столкновении «Мицубиси» с трактором

Авария произошла 13 мая, в субботу, в начале одиннадцатого утра в Александровском районе, на дороге М8 – Холмогоры. 33-летний водитель «Мицубиси – Каризма» врезался в трактор Вольво, который находился в зоне дорожного ремонта. По сообщению инспекторов ГИБДД, все дорожные знаки, предупреждающие о ремонте, были выставлены.

На улице в тот день было ясно, на проезжей части – сухо. Выходит, видимых причин для аварии не было. Предварительная вина – за водителем Мицубиси. Инспектора считают, что из-за нарушения правил маневрирования водитель легковушки не смог избежать столкновения.

В результате аварии пострадало двое пассажиров: 29-летний мужчина и 6-летний сын. Оба сидели в салоне легковушки на задних сидениях, не были пристегнуты. В итоге оба с серьезными травмами были госпитализированы.

Днем позже около четырех часов дня в Киржачском районе случилась еще одна авария с участием детей. 39-летний водитель Хендай – Солярис, проживающий в Москве, двигаясь в стороне Кольчугино, решил обогнать попутку и выехал на встречную полосу. Но неправильно рассчитал расстояние до встречного транспорта. На всем ходу врезался в Нисан – Кашкай.

В результате ДТП пострадало пять человек: два водителя иномарок и трое пассажиров. Все – жители Москвы. В салоне «Хендай – Солярис» в детском кресле сидел двухлетний мальчик. Врачи «скорой» поставили первичный диагноз – резаная рана лобной части головы. Ребенка госпитализировали.