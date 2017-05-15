Во Владимире спроектируют дублер Добросельской

В июне пройдут торги среди подрядчиков, готовых выполнить проект Рпенского проезда. Такое название местные власти дали будущей дороге, которая соединит улицы Мира и Погода и станет дублером Добросельской.

Только на разработку проекта такой значимой для Владимира дороги мэрия предусмотрела 4,8 млн рублей. Проектировщикам предстоит большая работа – ведь надо так проложить трассу, чтобы затронуть наименьшее количество арендаторов муниципальной земли, чтобы минимизировать затраты мэрии на выплату компенсаций.

Дорога пройдет мимо гаражных кооперативов, складских помещений и офисов частных компаний.

Ориентировочная протяженность трассы – два километра. В рамках проекта специалисты должны предусмотреть строительство наружного освещения, тротуаров, ливневой канализации, моста через реку Рпень. При необходимости подрядчики выполнят отдельный проект для выноса инженерных сетей.

До конца года проект Рпенского проезда будет готов. В следующем году его начнут строить.