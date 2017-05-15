Владимирских должников ловили на низком старте

На майских праздниках, когда многие соотечественники норовили прорубить себе окно в Европу, судебные приставы организовали круглосуточное дежурство во всех аэропортах и наземных КПП страны. В их сети попалось четверо жителей Владимирской области.

Например, ковровчанин Д. собрался лететь в Душанбе, имея в анамнезе задолженность в 40 тысяч рублей, – сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. И хотя накануне поездки он предусмотрительно расплатился с долгами, сообщение об этом вовремя не отобразилось в системе. В результате пока судебные приставы и пограничники решали эту задачу, Д. провел несколько очень нервных часов. Но в пункт назначения все же вылетел.

Похожая проблема была у муромлянина С., который предусмотрительно приехал в аэропорт вместе с оплаченной квитанцией, а потому спокойно улетел в Париж.

А вот жителю Селивановского района, пожелавшему провести майские праздники в солнечной Анталии, впридачу к путевке пришлось прямо в аэропорту оплатить 30 тысяч рублей накопившихся административных штрафов.

Гражданка Б, проживающая в Суздале, чтобы получить возможность улететь в Барселону, отдала приставам 89 тысяч рублей.

И ей, кстати, повезло: у двоих жителей нашей области не оказалось при себе достаточного количества денег, чтобы полностью расплатиться по своим долгам и получить разрешение на выезд. Таким образом, им пришлось вернуться из аэропорта, несолоно хлебавши.

Во избежание подобных случаев УФССП России по Владимирской области настоятельно рекомендует всем жителям региона, имеющим планы на выезд за пределы РФ, проверить через Банк данных исполнительных производств наличие у себя или у своих ближайших родственников задолженности и своевременно оплатить ее.

Напоминаем: по закону «О порядке въезда из Российской Федерации и выезда из Российской Федерации» право передвижения, включая поездки заграницу, может быть ограничено для должников, имеющих непогашенную задолженность (в том числе за оплату ЖКХ и штрафов ГИБДД, алименты и пр). егося взысканием долгов. В списки невыездных такие лица попадают, если долг подтвержден судебным решением, или имеется решение суда об установлении ограничения на выезд. Также должником не предприняты меры к погашению долга, отсутствует определение суда об отсрочке выплат или рассрочке платежа. А сумма задолженности составляет более 10 тысяч рублей.

Фото: http://in-news.ru/upload/iblock/1a5/1a5d0b30d0a25fc0b4b979976417364d.jpg