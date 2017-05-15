Регион-33 готовится к президентским выборам

Новшеством президентской кампании 2018 года станет, как известно, отмена открепительных удостоверений. По мнению руководителя Центризбиркома Эллы Панфиловой, такая мере позволит охватить от 5 до 20 миллионов россиян, ранее не участвовавших выборах.

– С одной стороны применение открепительных удостоверений помогало исключить нарушения при организации и проведении голосования, с другой стороны значительная часть избирателей, которые по тем или иным причинам не могли получить открепительные удостоверения (а для этого нужно было съездить в тот населенный пункт, где ты зарегистрирован) оставались вне избирательной кампании. Это всегда вызывало недовольство, – отметил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев. – Постоянно мне звонит избиратель из Меленок, который проживает во Владимире. Я ему традиционно предлагаю съездить в Меленки и взять открепительное удостоверение. На что он мне справедливо возражает: “300 рублей туда, 300 рублей обратно. И кто меня отпустит с работы?!”

Механизм голосования без открепительных удостоверений в настоящее время активно прорабатывают в избирательных комиссиях. Так ЦИК инициировал общественную дискуссию о включении граждан в список избирателей по месту нахождения. Инициативу в первом чтении уже одобрили депутаты Госдумы, 17 мая законопроект должен пройти второе чтение.

Планируется, что граждане, находящиеся вне места регистрации, не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней смогут обратиться в территориальную избирательную комиссию по месту нахождения. Там избиратель должен написать заявление с просьбой включить его в списки для голосования на том участке, который находится ближе всего к его адресу фактического проживания. Посредством системы “ГАС-Выборы” это заявление будет обработано, избиратель исключается из списков на участке по месту регистрации и получает возможность проголосовать на том участке, где он непосредственно находится.

– Возможно, что для реализации этой схемы будут задействованы многофункциональные центры либо Единый портал государственных услуг, где можно будет подать заявку на включение в списки в электронном виде, – добавил Вадим Минаев. – В итоге данная мера позволит нам увеличить электоральную активность. Ни для кого не секрет, что во Владимирской области явка избирателей не очень высокая. Мы надеемся, что с помощью новых механизмов, которые предлагают в ЦИКе мы сможем повысить явку на ближайших президентских выборах.

ЦИК России также планирует заблаговременно организовать информационно-справочный центр или «горячую линию». По бесплатному федеральному номеру избиратель сможет получить информацию о том, куда и в какие сроки ему нужно обратиться для подачи заявления. Для исключения возможности подачи избирателем нескольких заявлений будет создана единая база данных, в которую попадет информация обо всех заявлениях.

Фото: http://vorle.ru/media/imgs/vibori_2016.jpg