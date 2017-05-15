В Ковровском районе появится первый в области электронный гид

Эту новинку – её пока нет ни в одном другом муниципальном музее области – приобрёл Историко-краеведческий музей Ковровского района. Информационно-сенсорный киоск позволяет любому посетителю подробно ознакомиться с каждой экспозицией и с наиболее интересными экспонатами в трёх подразделениях музея: головном, которое находится в посёлке Мелехово, в усадебном доме Танеевых (село Маринино) и в «Усадьбе двух генералов» (село Павловское).

Оборудование киоска даёт возможность в мельчайших деталях увидеть каждый представленный в виртуальной экскурсии экспонат. «Вживую» это сделать порой затруднительно – например, если редкая гравюра или портрет находятся на стене достаточно высоко и под ними находятся другие экспонаты.

А вот информационно-сенсорный киоск, представляющий собой встроенный сенсорный моноблок, при помощи стилуса (дети уже окрестили такие стилусы «волшебной палочкой») позволяет открыть данные изображения в увеличенном масштабе на большом сенсорном цветном экране монитора высокой степени разрешения с 32-дюймовой диагональю с использованием инфракрасной технологии. Видео- и иллюстративный ряд сопровождаются музыкой и речевой информацией.

Уникальное программное обеспечение, выполненное широко известной среди специалистов данного профиля «Лабораторией мультимедийных решений» «Мультилаб» в Перми, делает реальностью для сотрудников музея постоянно добавлять в виртуальные экспозиции новые экспонаты, совершенствуя дистанционные экскурсии, делая их еще интереснее и познавательнее. Все необходимые технические возможности для этого имеются, а остальное наполнение – лишь вопрос времени, тем более что и наполнять есть чем!

Откуда средства. Приобретение данного оборудование и программного обеспечения к нему осуществляется в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» по подпрограмме «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области», а также по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017-2020 годы».