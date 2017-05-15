Татьяна Устинова встретится с читателями во Владимире

20 мая во Владимирской областной научной библиотеке (ул. Дзержинского, д. 3) состоится творческая встреча с российским писателем, автором детективных романов, телеведущей Татьяной Устиновой.

Татьяна Устинова входит в когорту самых читаемых авторов в России. С 1999 года она написала и опубликовала более сорока романов, многие из которых были удостоены престижных общенациональных премий.

Татьяна Устинова — лауреат российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Сценарист телевизионного художественного фильма/сериала» за сценарий к телевизионному сериалу «Всегда говори «всегда». В 2010 года за роман «На одном дыхании!», ставший «самым продаваемым и захватывающим дух детективом 2010 года», ей была присуждена литературная премия в области электронных книг в России «Электронная буква» в номинации «Детектив года». В 2012 года Устинова — лауреат премии «Электронная буква» за 2011 год в номинации «Самая волнующая история любви» за роман «Неразрезанные страницы».

Начало встречи в 15.00. Вход на мероприятие свободный. Справки по телефону: (4922) 32-52-88

Фото: http://os.colta.ru/photogallery/31808/295968/