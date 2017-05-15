Инвестиции в будущее

Для того чтобы успешно работать и развиваться, одного желания мало – нужны и хорошая идея, и подходящий климат для развития, и финансовая поддержка. В этом отношении банк ВТБ сегодня – один из лидеров региона. За последний год банк поддержал проекты в различных сферах – сельскохозяйственной, энергетической, промышленной. Только в рамках программы МСП было выдано кредитов на сумму более 670 миллионов рублей. В целом же кредитный портфель владимирского ВТБ по среднему бизнесу прирос с начала 2016 года на 4 млрд рублей.

– Мы идем не в каждый проект, но никогда не откажемся от встречи, всегда готовы дать профессиональный совет, – рассказал Максим Кущ, руководитель дирекции банка ВТБ во Владимирской и Ивановской областях. – Хорошо, если речь идет о проекте, который уже работает в других регионах и имеет потенциально высокий спрос во Владимирской области. Впрочем, рассчитывать на нашу поддержку можно даже на начальном этапе дела. Мы готовы принять финансовые риски, если сам проект подготовлен специалистами высокого уровня, проведены маркетинговые исследования, есть бизнес-план и понимание сути того, как проект будет работать и когда начнет приносить прибыль.

Основной принцип работы банка – рассматривать каждое обращение в индивидуальном порядке. Точно так же решаются все возможные вопросы с платежами по кредитам и «кредитным каникулам», необходимость в которых может возникнуть у каждого. В частности, учитывается сезонный характер некоторых видов бизнеса, а также то, что иногда требуется время для того, чтобы появилась возможность начать выплачивать кредит.

– Если есть понимание бизнеса и нормальный диалог с банком, успех гарантирован, – уверен Кущ. – Что касается нас – за последнее время у банка было всего два проблемных кейса, причем один из них мы закрыли полностью, а другой – на 85%. Так что мы заслуженно гордимся качеством своего портфеля.

Впрочем, поддержка банка – это не только кредиты. ВТБ предлагает своим клиентам такие продукты, как банковские гарантии, контрактное сопровождение, сопровождение внешней экономической деятельности (эта опция гарантированно позволяет избежать проблем с валютным законодательством), а также возможность получения временного дохода на свободные денежные средства. Кроме того, банк заботится о повышении финансовой и юридической грамотности своих клиентов: ВТБ регулярно устраивает бесплатные обучающие семинары, посвященные особенностям действующего законодательства, документооборота, различным изменениям в правовой сфере.

ВТБ пользуется заслуженным доверием во многих кругах. Так, уже несколько лет продолжается активное сотрудничество с администрацией Владимирской области, департаментами ЖКХ и развития предпринимательства, Фондом развития промышленности и Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства. С нового года банк активно участвует в программах Министерства сельского хозяйства.

Как рассказал Максим Кущ, банк оказывает поддержку представителям не только крупного, но также среднего и малого бизнеса. Помогать последним даже приятнее, потому что есть возможность наблюдать, как дело растет и развивается у тебя на глазах. В истории банка есть примеры, когда за несколько лет дело, начатое практически с нуля, благодаря оказанной в нужный момент помощи вставало на ноги и начинало приносить прибыль.

На экономическом форуме банк рассчитывает именно на такие бизнес-знакомства. «Мы ждем инвесторов и проектов, которым понадобится помощь высококлассного банка», – резюмирует Максим Кущ.

Фото В. Чучадеев и проект “ЛЕСТНИЦА”.