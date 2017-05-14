Грамотность владимирцев проверят текстами Бальмонта

Мероприятие пройдет во Владимирской областной научной библиотеке, начало в 17.30. Оно приурочено к празднованию Дня славянской письменности и культуры и проводится в рамках культурно-образовательного проекта «Год с Бальмонтом».

Проверить свои знания в правописании сможет любой желающий. Каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат проверки (количество ошибок, их характер, итоговая оценка по десятибалльной системе) на сайте библиотеки и кафедры русского языка педагогического института ВлГУ. Оцениваться работы будут по десятибалльной системе.

По результатам проверки состоится консультация, после которой листы с диктантом можно будет получить на руки. Кроме того, все участники диктанта получат памятные сертификаты.

Константин Бальмонт – поэт-символист, классик литературы Серебряного века – является уроженцем села Гумнищи Владимирской губернии. Первоначальную известность он получил как переводчик сочинений Б.П. Шелли и Э. По. Занимался переводами более чем с 30 языков, классическими стали его переводы пьес Кальдерона и поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Ш.Руставели. Автор множества поэтических сборников, статей и очерков.

В этом году отмечается 150 лет со дня рождения поэта. В рамках празднования этой даты предполагает организовать ряд выставок, музыкально-поэтических программ, акций и арт-вечеров. Подробности можно узнать на сайте областной библиотеки.

Фото: http://hr-tv.ru/ articles/author-opinion/ dve-problemy-bisnes-obrazovania- odin-sposob-povysit-effectivnost.html