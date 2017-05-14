Над Владимиром зазвучат тревожные сирены

Управление гражданской защиты города Владимира информирует, что 15 мая с 14.10 до 15.00 часов будет проводиться плановая комплексная техническая проверка готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения областного центра.

В ходе проверки планируется произвести запуск электрических сирен. По радио- и телевизионным каналам состоится передача речевого сообщения о порядке оповещения населения и действий при получении сигналов.

Владимирская мэрия сообщает, что никаких действий при звуках сирен предпринимать не нужно.

Фото: http://www.gdlo.ru/88655-16marta-vvolgogradskoy-oblasti-vezde-prozvuchit-sirena-uchebnoy-vozdushnoy-trevogi.html