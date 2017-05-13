Более 1000 владимирских студентов обследуют на ВИЧ

Как поясняет пресс-служба областного департамента здравоохранения, серия профилактических мероприятий рассчитана прежде всего на молодежь – студентов вузов, средне-специальных учебных заведений и старшеклассников.

С 15 по 19 мая во Владимире, на площадке Центрального парка культуры и отдыха, пройдет чемпионат города по мини-футболу под эгидой всероссийской акции (начало – в 17.45), а 16 мая во Владимирском авиамеханическом колледже будет организована лекция для студентов на тему профилактики ВИЧ и ведения здорового образа жизни (начало – в 11.40). В этот день каждый желающий тут же сможет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ.

Аналогичные акции состоятся 17 мая во Владимирском государственном университете (начало – в 10.20) и 18 мая во Владимирском педагогическом колледже (начало – в 10.00). Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом запланировал обследовать на ВИЧ более 1000 владимирских студентов.

19 мая акция «Стоп ВИЧ/СПИД» продолжится на площади у Центрального парка культуры и отдыха. Волонтеры Владимирского базового медицинского колледжа будут раздавать буклеты и памятки на тему профилактики ВИЧ и информировать участников акции о том, где можно пройти тест на ВИЧ. Узнать волонтеров-медиков можно будет по специальной символике. Начало акции – в 11.00.

21 мая в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Владимирском государственном университете состоится заупокойное богослужение по людям, умершим от СПИДа.

Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа в молодежной среде также состоятся на базе Владимирского, Ковровского, Муромского и Александровского медицинских колледжей и некоторых медицинских учреждений региона.

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» организована по инициативе Фонда социально-культурных инициатив под патронажем Светланы Медведевой, а также при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по делам молодежи и других федеральных ведомств.

Фото: http://dz.avo.ru/