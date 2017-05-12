Интерактивное ТВ «Ростелекома» заняло первую строчку в рейтинге ТМТ Консалтинг среди операторов связи по размеру абонентской базы

В опубликованном агентством рейтинге «Ростелеком» с большим отрывом от ближайшего конкурента занимает первое место с 42%-ми.

По мнению агентства, драйвером развития цифрового ТВ для «Ростелекома» является предложение в пакете с другими услугами – в первую очередь, с доступом в Интернет. Крупнейшими потребителями услуги являются предприятия из сервисной сферы – гостиницы, кафе и рестораны, а также прочие организации среднего и малого бизнеса.

Агентство отмечает, что в отличие от всего рынка цифрового ТВ, в корпоративном сегменте преобладают подключения по технологии IPTV.

«Ростелеком» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям комплексное решение по организации трансляции «Интерактивного ТВ», включая удобный интерфейс для самостоятельного управления конфигурацией сервиса и контентом. Предлагаемое решение позволяет корпоративным клиентам, например, гостиницам, получать дополнительные доходы за счет потребления платного контента пользователями.

Одно из основных преимуществ решения «Ростелекома» – посуточная тарификация услуги, благодаря чему заказчик оплачивает только объем фактически потребленных услуг.

Кроме того, «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» предлагает большой набор дополнительных сервисов:

«Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, вернуться к началу программы или воспользоваться перемоткой, посмотреть из архива уже вышедшие в эфир программы.

«Видеопрокат» предлагает к просмотру богатую коллекцию фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ от поставщиков контента со всего мира.

Интерактивные сервисы позволяют вывести полезную информацию о пробках, прогнозе погоды, курсах валют.

Электронная программа, содержащая описание каждой передачи, включая информацию об актёрах, режиссерах и др.).

«Продукт «Интерактивное ТВ» для корпоративных клиентов – важная составляющая B2B-бизнеса оператора, – говорит вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков. – На основе модернизированной сетевой инфраструктуры и улучшенного клиентского опыта мы запускаем удобные цифровые сервисы, которые позволили в прошедшем году добиться значительного роста выручки в B2B сегменте. Цифровое ТВ – один из драйверов дальнейшего роста, на который мы делаем ставку».

Фото: http://vyatka.ru/news/