Владимирские абоненты Tele2 посетили 63 страны за майские праздники

Число клиентов оператора, выезжавших за границу в период с 1 по 9 мая, выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В 2017 году в период майских праздников клиенты Tele2 всей России посетили 168 стран. В десятку самых популярных вновь вошли Белоруссия, Турция, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония, Германия, Франция и Испания, а замкнул рейтинг Китай, который вошел в данный список впервые. Также абоненты оператора отдыхали в праздники и в экзотических уголках планеты – на Фиджи и Гренаде, в Парагвае, Кении, Анголе и в других странах.

Владимирские абоненты Tele2 с 1 по 9 мая посетили 63 зарубежных страны. Кроме популярных туристических направлений жители региона совершали поездки по редким для путешественников маршрутам – в Люксембург, Мавританию, Ирландию, Македонию и Шри-Ланку.

В поездках клиенты Tele2 активно пользовались услугами мобильной связи в поездках в заграничные страны. Общее количество минут входящих и исходящих вызовов, совершенных в международном роуминге, увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом. Число текстовых сообщений, отправленных клиентами оператора за рубежом, выросло на 5%. Интернет-трафик увеличился более чем в 2 раза.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили абоненты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской областей и Пермского края. На их долю пришлась треть голосового трафика и отправленных сообщений и более половины интернет-трафика, использованного всеми абонентами в путешествиях по миру.

Фото: http://nautour.ru/12401 -strana-kotoruyu-byi-vyi -hoteli-posetit.html