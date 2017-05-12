Должностное лицо привлечено к административной ответственности

11 мая 2017 года в соответствии со статьей 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях заместителем руководителя Управления Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица администрации Суздальского района Владимирской области к административной ответственности в виде штрафа, в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Поводом к возбуждению дела явилось решение, принятое Комиссией Владимирского УФАС России от 17.02.201, о признании администрации Суздальского района Владимирской области нарушившей п.3 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось в неприменении антидемпинговых мер к победителю торгов, что в свою очередь, привело к нарушению порядка определения победителя торгов.