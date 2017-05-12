Должностное лицо привлечено к административной ответственности

Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности должностное лицо администрации Суздальского района Владимирской области.

9 0
9 0

11 мая 2017 года в  соответствии со статьей 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях заместителем руководителя Управления Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица администрации Суздальского района Владимирской области к административной ответственности в виде штрафа, в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Поводом к возбуждению дела явилось решение, принятое Комиссией Владимирского УФАС России от 17.02.201, о признании администрации Суздальского района Владимирской области нарушившей п.3 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось в неприменении антидемпинговых мер к победителю торгов, что в свою очередь, привело к нарушению порядка определения победителя торгов.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы