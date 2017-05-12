Владимирское УФАС сообщает

11 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Строительный контроль» на действия комиссии при проведении открытого конкурса на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по реконструкции канализационных очистных сооружений поселка Ставрово.

По мнению заявителя, конкурсная комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в открытом конкурсе заявке ООО «Строительный контроль» по причине несоответствия требованиям конкурсной документации (не предоставлена копия действующего свидетельства о допуске к выполнению работ по осуществлению строительного контроля, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем согласно видам работ, указанным в техническом задании конкурсной документации, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624).

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Строительный контроль» по доводам, изложенным в ней, необоснованной. Вместе с тем в результате проведенной внеплановой проверки, Комиссией было установлено, что заказчиком некорректно сформулировано требование к участникам закупки о предоставлении копии действующего свидетельства СРО в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624. В силу изложенного, в отношении заказчика выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.