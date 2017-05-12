Мэрия Владимира отказывается возобновить отопительный сезон

Несмотря на майские снегопады и тот факт, что 11 мая было признано синоптиками самым холодным днём в Центральной России за последние 80 лет, батареи в домах владимирцев теплее не станут.

В крупных управляющих компаниях Владимира, таких как, «ЖРЭП-8» и «МУП ЖРЭП», «Призыву» подтвердили, что жители звонят и просят тепла. Однако без распоряжения мэрии им помочь ничем не могут.

В пресс-службе Владимирского филиала «Т Плюс» (крупнейшего теплоснабженца региона) напомнили, что в связи с официальным окончанием отопительного сезона систему перевели на летний режим работы. Это значит, что водообъём значительно снижен.

Тем не менее, когда мэрия приняла решение возобновить подачу отопления в муниципальные детские сады, школы, больницы и все объекты социальной сферы с 10 мая, тепловики оперативно отреагировали.

– Мы готовы возобновить подачу тепла в жилой фонд, но для этого должно быть распоряжение администрации города. Если оно поступит, то начнётся запуск системы, – пояснили нам.

Но с запуском тепловиков торопить не будут. В пресс-службе мэрии пояснили, что вопрос подачи тепла в жилой фонд пока не рассматривается.

Аналогичный ответ получила и наша читательница Наталья Бурова, позвонившая в отдел энергетики городского управления ЖКХ:

– Мне сказали, что отопления не будет, – поделилась она подробностями с «Призывом». – Посоветовали ждать воскресенья, когда потеплеет на улице.

В нынешний неласковый май повезло с теплой жизнью обладателям квартир, к примеру, с крышными котельными. В УК «Содружество» нам рассказали, что отопительный сезон здесь возобновили сразу, как только получили первые жалобы жильцов на холод и просьбы включить отопление.

– 29 апреля после выхода распоряжения главы администрации мы закончили отопительный сезон, а 4 мая возобновили подачу тепла, – пояснили в управляющей компании. – Мы обслуживаем высотки с крышными котельными, это новый жилой фонд и есть возможность оперативно решать подобные проблемы. Мы обратились в компанию, которая обслуживает котельные, и подача тепла в очень умеренном режиме была возобновлена. В некоторых домах даже потом добавили тепла, когда жильцы попросили. А в одном доме ситуация была иной: собственница попросила выключить тепло, поскольку она была против. И мы также подчинились этому решению, поскольку официально отопительный сезон считается законченным.

Мечты о горячих батареях владимирцы живо обсуждают на форумах. Попутно некоторые радуются, что отложили плановые отключения горячей воды. Но, к примеру, жители улиц Безыменского и Университетской страдают от полного дефицита тепла: тепленькая и в кране закончилась.

Малоутешительный прогноз пока и от синоптиков. Хотя этот тот самый случай, когда очень хочется, чтобы они ошиблись: сегодняшняя и завтрашняя ночи будут холодными – прогнозируется ноль градусов, а ночь на воскресенье и вовсе морозная – до минус одного. Согреемся только в понедельник днём, когда обещаны вожделенные +16.

Фото: http://s1.fotokto.ru/photo/full/49/497134.jpg