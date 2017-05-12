Муза Матисса и другие родственники

В селе Маринино открылась выставка о выходцах из этого населенного пункта – Лидии Николаевне Делекторской и её семье. Лидия Дилекторская была музой знаменитого французского художника Анри Матисса. В доме живописца в Ницце она прожила более двадцати лет, став секретарем и близким другом художника.

Выставка открылась в музее-усадьбе Танеевых. Она приурочена к 175-летию со дня рождения деда Лидии Делекторской священника марининского храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы Иоанна Георгиевича Делекторского.

В числе наиболее интересных экспонатов – реликвия марининского храма: старинный крест-мощевик. Эту чудом сохранившуюся танеевскую реликвию много раз держал в руках иерей Иоанн Делекторский.

Сотрудники Историко-краеведческого музея Ковровского района, филиалом которого является музей-усадьба Танеевых, давно изучают историю рода Делекторских, в том числе генеалогическую ветвь предков «музы Матисса».

В частности, они отыскали надгробие Иоанна Делекторского на месте ныне несуществующего села Данилово (оно соседствовало с Марининым, и церковный приход там был общий, поэтому умершего в 1903 году батюшку похоронили на даниловском кладбище).

Собрали целую библиотеку книг и альбомов о Матиссе и Делекторской на различных языках, в том числе привезенных из Франции. Например, есть одно из последних изданий «Lidia D.» музея Анри Матисса в Ницце. Имеются подлинные фотографии из семейного архива Л. Делекторской, в том числе ее родственников, оставшихся в России, виллы «Le Reve» Анри Матисса в городе Вансе в Провансе на юге Франции.

Часть этих материалов, в том числе книги и фотографии, вместе с репродукциями портретов внучки марининского священника, написанных великим Матиссом, представлены на выставке.

…Унаследовав значительное число картин и рисунков Матисса по завещанию художника, Делекторская большую часть его творческого наследия подарила советским музеям: Эрмитажу и Музею имени Пушкина.

Внучка марининского священника, неоднократно приезжавшая на свою родину, умерла в 1998 году в Париже в 87-летнем возрасте. По ее завещанию ее прах был перевезен в Россию и захоронен в городе Павловске Ленинградской области близ Санкт-Петербурга. На надгробном памятнике изображен один из лучших графических портретов Лидии Делекторской работы Матисса и выбита надпись: «Матисс сохранил ее красоту для вечности».

Выставка «Лидия Делекторская. От Маринино до Парижа» будет работать в танеевской усадьбе более трех месяцев до конца августа текущего года.

Справка. Иоанн Делекторский родился в 1842 году в семье священника села Клин Муромского уезда и после окончания Владимирской духовной семинарии в 1864-м священствовал в Марининском приходе почти 40 лет вплоть до своей кончины. Длительное время был близок к семейству Танеевых, владевших усадьбой в Маринино, построивших сохранившийся до наших дней сельский каменный храм и постоянно опекавших «свою» церковь. Иоанн Делекторский очень хорошо знал представителей нескольких поколений Танеевых, в том числе отца композитора Сергея Танеева Ивана Ильича, его мать Веру Павловну, а также самого маэстро.