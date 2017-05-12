Бравший рейхстаг боец ушёл из жизни 9 мая

На жизнь Петра Тимофеевича выпало немало испытаний. Он родился в многодетной крестьянской семье на Белгородчине, которая в 30-е годы подвергалась репрессии и раскулачиванию. Голод, смерть отца в сталинских лагерях, война, эвакуация…

Вместе с матерью и родными Петр попал в окружение в селе Ровеньки, где прожил в оккупации до марта 1943-го, после чего Петра призвали в учебный стрелковый полк и определили в минометный батальон. В октябре 1943 года ему присвоили звание сержанта, молодое пополнение погрузили в эшелон и отправили на запад.

Красная армия освобождала Украину. Петр Старцев воевал под Черкассами, сражался за Смелу, принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции, за что получил первую награду – медаль «За отвагу». Вторую медаль «За отвагу» боец получил за успешную Проскурово-Черновицкую операцию.

Не обходилось без казусов. Петр Тимофеевич часто вспоминал, как под городом Станиславом (ныне Ивано-Франковск) полк никак не мог взять небольшую деревеньку: за день бойцы трижды поднимались в атаку, но фашисты отчаянно сопротивлялись. Под утро подтянулась артиллерия, постарались и минометчики: населенный пункт был взят. Около одной из хат расчет минометчиков занял огневую позицию, ожидая контратаки. Из сарая Петр услышал голоса: в хате немцы. Сколько их, кто, неизвестно. Надо идти, смотреть.

Тихонько пробравшись через сени, с автоматом наизготовку сержант влетает в горницу и во весь голос прокричал: «Хенде хох!». Тишину нарушал только храп: два немца крепко спали, их не смогли разбудить даже разрывы снарядов. Оказалось, что, отражая наступление наших войск, солдаты перебрали шнапса и прилегли отдохнуть…

Преследуя фашистов в Карпатах Петр Тимофеевич получил первое ранение в ногу. Он заново учился ходить, через четыре месяца врачи поставили его на ноги, и он вновь отправился на фронт. Свой боевой путь Петр Старцев продолжил на Белорусском фронте в составе пехотного батальона 328 дивизии.

Третью медаль «За отвагу» ветеран получил за участие в боях на подступах к столице Польши. Чуть позже на груди сержанта засияла и медаль «За освобождение Варшавы». Из Польши был один путь – на Берлин, чтобы разгромить врага в его логове.

В конце апреля батальон, где служил Петр, принимал участие в Берлинской операции. Ожесточенные бои шли за каждую улицу, за каждый дом. Вместе с однополчанами Петру довелось и рейхстаг штурмовать. Здание было настолько прочным, что его не могли пробить снаряды даже крупнокалиберных пушек. Стены нижних этажей достигали двух метров толщины. Кроме того, они были усилены рельсами, железобетоном, окна и двери заложены кирпичом, для ведения огня в них делались бойницы.

Площадь перед рейхстагом враг также подготовил к обороне. В 200 метрах от здания располагались три траншеи с пулеметными площадками, которые соединялись ходами сообщения с подвалами рейхстага. Подходы к траншеям прикрывались противотанковыми рвами, заполненными водой.

В системе обороны имелось 15 железобетонных дотов с амбразурами для кругового обстрела. Улицы, ведущие к рейхстагу, были забаррикадированы, перекрестки заминированы. Кроме того, здесь были вкопаны в землю танки, превращенные в неподвижные огневые точки. Только в районе рейхстага было сосредоточено около 5 тысяч гитлеровцев, которых поддерживали три дивизиона артиллерии, зенитный дивизион.

Бои за рейхстаг начались рано утром 30 апреля и приняли затяжной и упорный характер. Гитлеровцы сопротивлялись отчаянно. Но утром 2 мая гарнизон рейхстага капитулировал. На одной из стен этой цитадели оставил свою подпись и сержант-минометчик Старцев. На груди бойца засверкали новые награды: орден Славы 3-й степени, четвертая медаль «За отвагу», а также медаль «За взятие Берлина».

После войны Петр Тимофеевич попал в Сызранское танковое училище, где проучился два года, закончил обучение в Саратове и был направлен на Дальний Восток. Там он женился, появился первенец. Потом ему довелось служить в Белоруссии, в группе советских войск в Германии. Заканчивал службу Петр Тимофеевич в Вооруженных Силах на Украине и в 1974 году ушел в запас в звании майора.

Из-за тяжелой болезни супруги в 2007 году пришлось переехать в Юрьев-Польский, где живет дочь с семьей. Здесь он и встретил последнюю 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.