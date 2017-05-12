Майский снег оставил владимирцев без света

Ближе к середине мая от погоды ожидают всякого, но никак не снегопада. И не сказать, чтобы он оказался каким-то особенно мощным: по крайней мере, сугробов вчера не намело – хотя кое-где трава полностью скрылась под снегом. Тем не менее, последствия оказались разрушительными. Как сообщили в управлении МЧС России по Владимирской области, вплоть до сегодняшнего утра сообщения о нарушении энергоснабжения поступали из Киржачского, Кольчугинского и Петушинского районов.

Причиной аварии в основном стало налипание снега на провода. Всего в регионе-33 без света осталось 23 населенных пункта, 1622 жителя. Впрочем, по данным «Владимирэнерго» на 8 утра сегодняшнего дня, проблемы с электричеством сейчас в семидесяти девяти деревнях и поселках, включая Александровский, Суздальский и Собинский районы.

С сегодняшнего утра начались аварийные работы, в которых принимают участие 42 человека и 13 единиц техники. К настоящему моменту электричество вернулось в Суздальский район, большинство населенных пунктов Киржачского и Петушинского районов. Полностью закончить планируется примерно к четырем часом дня. Благо, новых снегопадов синоптики сегодня не обещают.

О ходе восстановительных работ можно узнать на круглосуточной «горячей линии» 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Фото: https://vk.com/v_kirzhache?w=wall-62774645_465381