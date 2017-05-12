Как сообщила сегодня облпрокуратура, Ленинским райсудом города Владимира вынесен приговор Елене Сатаровой. Она признана виновной в причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана.

По версии следствия (и суд с этим согласился) до января 2015 у соучастника Сатаровой – заместителя генерального директора по реализации ПАО «Владимирэнергосбыт» – возник преступный умысел. Умысле этот заключался в том, чтобы – далее цитата прокуратуры: «причинить имущественный ущерб сетевой организации – филиалу «Владимирэнерго» путем завышения нерегулируемой цены, применяемой при расчётах в рамках исполнения обязательств по купле-продаже электроэнергии для компенсации её потерь в электрических сетях».

Согласно преступной схеме ООО «Капитал», аффилированное к соучастнику Сатаровой, получало возможность оплачивать в пользу «Владимирэнергосбыт» только часть мощности электрической энергии от фактически приобретенной обществом и в полном объёме реализованной потребителям, и при этом аккумулировать денежные средства на своих расчётных счетах.

Соучастник поручил Сатаровой, занимавшей должность начальника отдела по работе с ВИП клиентами ПАО «Владимирэнергосбыт», искажать поступающие сведения о почасовом потреблении электроэнергии потребителей в пиковые часы с помощью специально разработанных алгоритмов.

При этом занижалось количество мощности электроэнергии, реализуемой в пользу ООО «Капитал» потребителей указанной организации, что заведомо влекло завышение нерегулируемых цен на электрическую энергию, применяемых в расчётах с «Владимирэнерго».

В результате преступных действий Сатаровой и ее соучастника, нерегулируемая цена, применяемая при расчетах с сетевой организацией, оказалась завышенной. В период с января по июль 2015 года филиал «Владимирэнерго» незаконно в результате обмана недополучил денежные средства в сумме более 3,4 млн рублей, подлежащие уплате со стороны «Владимирэнергосбыт».

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке, подсудимая от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Благодаря грамотной позиции государственного обвинителя, суд признал Елену Сатарову виновной в инкриминируемом ей деянии.

Она осуждена к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: http://mirbelogorya.ru/images/stories/news/2015/04/energo1.jpg