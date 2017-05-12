ВТБ Пенсионный фонд стал призером в номинации «Лучшая инвестиционная стратегия».

Награждение состоялось в Москве в рамках ежегодной премии INVESTOR AWARDS 2017.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала:

«Наш фонд уделяет большое внимание инвестиционной стратегии, которая регламентирует размещение пенсионных средств клиентов. Мы проводим взвешенную политику, основанную на оптимальном соотношении риска и доходности, и регулярно пересматриваем внутреннюю инвестстратегию фонда в зависимости от происходящих изменений в экономике. Это необходимо для того, чтобы обеспечить сохранность и доходность пенсионных средств в различных экономических условиях. Победа в номинации «Лучшая инвестиционная стратегия» – это признание со стороны профессионального сообщества».