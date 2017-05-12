«Ростелеком» проводит акцию «Ноль внутри сети» для корпоративных клиентов

Участие в акции позволит корпоративным клиентам компании «Ростелеком» бесплатно звонить на мобильные номера внутри сети по всей России[1]. В бесплатный пакет входит до 500 исходящих минут на один номер в сутки и до 15 000 минут в месяц. Предложение действует до 31 декабря 2017 года.

«Мобильная связь для бизнеса пользуется довольно высоким спросом во многих регионах России. Запуск подобных акций – это наши стратегические шаги для создания комфортных условий корпоративным пользователям услуг «Ростелекома», – говорит заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким. – Мы с удовольствием наблюдаем, как эти инструменты помогают нашим абонентам в развитии бизнеса».

Предложение «Ноль внутри сети на мобильные» доступно бесплатно всем действующим корпоративным клиентам мобильной, фиксированной и облачной телефонии «Ростелекома».

Федеральный оператор связи «Ростелеком» предоставляет на территории России полный набор современных цифровых и облачных услуг для бизнеса и государственного сектора.

[1] за исключением Республики Крым и города федерального значения Севастополь.