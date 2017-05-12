Сезон велосипедных краж в разгаре

Как отмечают в пресс-службе регионального УМВД, почти во всех случаях владельцы оставляли свое имущество без присмотра в подъездах домов или на улице.

Только за первые десять дней мая в полицию поступило одиннадцать заявлений от потерпевших. Кражи велосипедов зарегистрированы в областном центре, Александровском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Муромском, Петушинском и Юрьев – Польском районах.

Так, утром 2 мая не обнаружил своего средства передвижения 44-летний житель Гусь-Хрустального. Злоумышленник беспрепятственно похитил оставленный в подъезде жилого дома велосипед стоимостью 16 000 рублей.

В ночь на 3 мая неизвестный, повредив трос с замком, похитил из подъезда дома велосипед, принадлежащий 39-летнему жителю Александрова. Сумма ущерба – 13 990 рублей.

Вечером 5 мая сразу двух велосипедов, оставленных в районе Комсомольской площади города Александрова, лишились 49-ти и 42-летняя жительницы поселка Балакирево. Потерпевшие оценили причиненный материальный ущерб в 12 500 рублей.

С заявлением о краже велотранспорта 8 мая в полицию обратилась 45-летняя жительница областного центра. Горожанка оставила без присмотра свое двухколесное транспортное средство стоимостью 10 000 рублей в подъезде жилого дома, чем и воспользовался злоумышленник.

Сотрудники полиции вновь отмечают, что полностью обезопасить себя от кражи велосипеда нельзя, но можно соблюсти несколько простых правил, которые позволят сохранить имущество.

– Для парковки велосипеда выбирайте охраняемые и безопасные места;

– Не оставляйте велосипеды в подъездах жилых домов в надежде на то, что кодовый замок или домофон помешают преступнику похитить имущество. Кражи из подъездов – самые распространенные;

– Обратитесь к вашему участковому, чтобы промаркировать велосипед.Это позволит полицейским, в случае совершения кражи, быстро идентифицировать велосипед.

– Сохраняйте технический паспорт на велосипед, по возможности сделайте его снимок.

Фото сайта https://33.мвд.рф/