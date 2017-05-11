Главный по финансам заработал больше губернатора

Согласно этому документу, губернатор Светлана Орлова за прошлый год получила 3 620 702 рублей 61 копейку. Нетрудно посчитать, что в месяц первое лицо региона получает около 300 тысяч рублей. Что, кстати, меньше, чем два года назад – тогда доход губернатора составил 3 965 717,87 рублей.

При этом в собственности у Орловой числится только машиноместо в 38 квадратных метров. Правда, её супруг указан, как собственник квартиры в 111 кв. м, двух садовых участков, дачи и гаража. И вдобавок обладатель годового дохода почти в 3,5 миллиона рублей.

Слегка превзошел губернатора в доходах её первый заместитель, директор департамента финансов Вячеслав Кузин: он задекларировал 3 624 448,01 рублей годового дохода, а также квартиру и гараж. Остальные равные ему по статусу коллеги не столь расторопны в формировании официального семейного бюджета: к примеру, заместитель губернатора по развитию информационного общества Сергей Невзоров получил за год 2 472 873,89 рублей.

Самый скромный доход указал зам. губернатора по строительству Ренат Чагаев – 1 667 958,03 рублей в год. Из собственности у него, кстати, только автомобиль ВАЗ 21214. Между прочим, большинство первых лиц региона, судя по декларации, обходятся без личного транспорта: если верить отчету, машины сегодня есть у Алексея Конышева (Toyota highlander) и Лидии Смолиной (Toyota Сamry).

Что касается прочих чиновников-сотрудников «Белого дома» и руководителей государственных учреждений, то их доходы за год составили в среднем от 500 тысяч до полутора миллионов рублей. В тройке самых успешных – и.о. председателя комитета по вопросам государственного управления Олег Рындин с задекларированным доходом в 2 867 307,75 рублей, директор архивного департамента Сергей Квасников (1 985 269,88 рублей) и начальник управления по вопросам противодействия коррупции Игорь Лебедь – он в прошлом году получил 1 938 972,06 рублей.

А вот сотрудница его аппарата, главный специалист-эксперт управления по вопросам противодействия коррупции Яна Клочкова, оказалась самой бедной из владимирских госслужащих – согласно декларации, ее доход составил всего 264 190,63 рублей в год, или примерно 22 тысячи рублей в месяц.

Фото: https://zebra-tv.ru/upload/medialibrary/db8/foto_kuzin01.jpg