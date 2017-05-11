В утонувшей в Клязьме «Ниве» мог быть пассажир

Накануне там произошло ДТП. Около 8 утра спасатели получили сообщение о съезде автомобиля «Нива» в реку Клязьма.

На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи и подразделение аварийно-спасательной службы.

Автомобиль из реки вытащили. Однако позже поступила информация о том, что в результате происшествия мог утонуть один из пассажиров. На месте происшествия сразу же начались поисковые работы.

По информации пресс-службы регионального МЧС, накануне две группы водолазов 10 раз спускались на дно Клязьмы, обследовав площадь в 210 квадратных метров. Глубина реки в места обследования составляет от 2 до 4 метров. Также было проведено пешее патрулирование береговой линии и прилегающей территории на протяжении 5 километров по обоим берегам реки. Клязьму обследовали и провели траление плавсредствами от Войново до деревни Олтушево. Тралами пройдено и обследовали 2600 кв.м. реки. Беспилотники с воздуха исследовали территорию площадью около 8 тысяч квадратных метров.

Поисковые работы продолжились и сегодня. Сотрудники МЧС планируют силами водолазов обследовать 210 квадратных метров реки, пешком пройти еще 8 километров по береговой линии, обследовать 2000 квадратных метров Клязьмы плавсредствами и рыболовными «кошками» (тралами).

Всего в поисках задействованы 26 человек, 6 единиц техники, 4 плавсредства, в том числе от МЧС – 19 человек, 4 единицы техники.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5273885/