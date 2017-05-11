«Ростелеком» организовал видеотрансляцию с площади Победы 9 мая

В День Победы «Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию с площади Победы

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9 мая все желающие могли наблюдать праздничными мероприятиями на сайте городской администрации, не выходя из дома. Для этого были задействованы видеокамеры, установленные в рамках проекта «Безопасный город».

Трансляцию мероприятий в честь Дня Победы посмотрели более 2000 человек. Суммарное время просмотра составило более 23 000 минут или 391 час. К прямой трансляции присоединились и зарубежные страны: Чехия, Литва, Нидерланды, Турция, США, ЮАР.

Директор филиала во Владимирской и Ивановской областях Павел Шатохин отметил:

«День Победы – один из самых важных праздников для нашего народа. Благодаря развитой инфраструктуре и техническим возможностям мы можем подарить возможность наблюдать за праздником всем, кто не смог присутствовать на площади Победы лично».

Фото: http://www.vladimir-city.ru/

 

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