Владимирец застрял в плавках в олимпийской столице

Наш 37-летний земляк сиганул в море возле Северного мола Сочинского морского порта. Сиганул неудачно – застрял между бетонными конструкциями.

На сушу самостоятельно он выбраться не мог – стал звать на помощь. Прохожие вызвали спасателей.

– Пострадавший был полностью в воде. К счастью, море было спокойное, иначе, даже при небольшой волне, спасенный мог захлебнуться, – пояснили ресурсу «Сочи-экспресс» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчину вызволили из морского плена с помощью альпинистского снаряжения. Он не получил серьезных травм и повреждений. Однако было решено отправить пострадавшего на медицинское обследование.

Фото: http://kp.md/share/i/12/5294191/wr-720.sh-18.jpg