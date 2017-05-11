Нужен ли Муром «Золотому кольцу»?

В этом году исполняется 50 лет самому известному туристическому маршруту России — «Золотому кольцу». Традиционно в него включают восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. Однако есть еще города, которые официально не вошли в маршрут, но заслуживают того, чтобы быть включенными в «Золотое кольцо».

Какого же города не хватает на популярном маршруте? Чтобы ответить на этот вопрос, «РИА Новости» предлагает поучаствовать в интернет-опросе. На выбор представлено 7 городов: Муром, Углич, Рыбинск, Плёс, Палех, Юрьев-Польский, Тутаев, Мышкин.

Поддержать город на Оке можно здесь. К слову, голосование уже идет полным ходом. На данный момент Муром занимает третью строчку, за него отдано больше тысячи голосов. Лидирует – Углич, на втором месте – Рыбинск.

Фото: http://krugosvet-ivanteevka.ru/viewpage.php?page_id=200