Ковровчане, камешковцы и вязниковцы дошли до «Манежа»

В Москве впервые в России издан энциклопедический справочник «Музыкальные музеи России». Владимирская область в этом фундаментальном издании, готовившемся несколько лет, представлена подробными материалами о музее-усадьбе предков композитора Сергея Танеева в селе Маринино Ковровского района, музее композитора Александра Бородина в селе Давыдово Камешковского района, а также о Музее песни XX века, расположенном в доме семьи композитора Алексея Фатьянова в городе Вязники.

Издание энциклопедии осуществлено при поддержке Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров. Его автором-составителем является профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания доктор искусствоведения Евгения Кривицкая, известная органистка, заслуженный деятель искусств России.

В энциклопедическом справочнике собраны подробные сведения о музеях и музейных комплексах, мемориальных домах и усадьбах, музеях-квартирах композиторов, певцов и музыкантов. В книге отражена богатейшая информация, накопленная за многие годы деятельности музыкальных музеев нашей страны.

Руководители и сотрудники владимирских музеев, представленных в книге, приглашены на официальную презентацию энциклопедического справочника «Музыкальные музеи России», в которой в качестве ведущего примет участие президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров Михаил Брызгалов.

Презентация состоится 26 мая в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» на главной сцене фестиваля «Интермузей-2017».

Фото: http://mog.nop.ru/upload/iblock/e9b/038_1.jpg