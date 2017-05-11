За освещение экономического форума владимирцам посулили iPhone

Главный приз – iPhone7.

Участие в конкурсе может принять любой желающий: посетитель выставочной экспозиции форума, участник мероприятий деловой и культурной программ форума.

Для этого достаточно размещать с 09.00 19 мая до 18.00 20 мая в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграмм», «Твиттер», «Одноклассники», «Фэйсбук» новостные посты о событиях Владимирского экономического форума под хэштегами: #молодежь33, #ВладимирскийФорум, #VladimirForum. Пост может состоять из текста любого объёма, фото и видео. Тематика постов должна быть связана с Владимирским экономическим форумом. Визуальные материалы и текст должны нести объективную информацию по следующим темам: гости и участники событий форума; выставочная экспозиция; деловая программа; культурная программа.

В пресс-службе областной администрации пояснили, что оргкомитет отберёт 20 лучших постов по критериям: оперативность, наглядность, информативность, соответствие тематике и требованиям конкурса, затем организует голосование в группе комитета по молодежной политике областной администрации в социальной сети «ВКонтакте» с 11.00 22 мая и до 18.00 26 мая.

Победитель определится по наибольшему количеству набранных голосов.

Фото пресс-службы областной администрации