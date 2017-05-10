Президент России поддержал медовуху

Вопрос о несправедливом отношении к предпринимателям, производящим исконно русский напиток, прозвучал в апреле на встрече с представителями деловых организаций Новгородской области. Тогда местные медовары обратили внимание главы государства на то, что включение медовухи в перечень алкогольных напитков привело к двукратному росту акцизов. К слову с 1 января 2017 года размер акциза на медовуху составляет 21 рубля на литр. При этом напиток изготавливается полностью из отечественного сырья.

Владимир Путин признал, что с производителями медовухи поступили “не очень справедливо” и поручил восстановить справедливость министру финансов Антону Силуанову. До 1 июля текущего года кабмин должен подготовить свои предложения о целесообразности отнесения медовухи к сельхозпродукции и установления на нее пониженной ставки акциза.

В случае положительного решения производители напитка смогут претендовать на налоговые льготы и субсидии в рамках программы господдержки аграриев. К слову этого уже добились производители сидра.

Для Владимирской области и, в частности Суздаля, решение важное и долгожданное. По словам вице-президента Ассоциации малых туристских городов России Игоря Кехтера, данная тема поднималась в Суздале не единожды и обсуждалась в ходе визита на Владимирскую землю министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Тогда же местные производители медовухи обратились к министру с просьбой упростить систему лицензирования малых предприятий.

По словам Игоря Кехтера, решение о снижении акцизов значительно облегчит жизнь легальным производителям медовухи, которые проигрывают нелегалам. Предприятия, работающие в системе ЕГАИС (которых, к слову, в Суздале сегодня не так много), вынуждены нести тяжелое налоговое бремя, в то время как производители “медового напитка” и “медового кваса” складывают в копилку заработанные на туристах деньги. Снижение акцизов позволит легальным производителям медовухи конкурировать с нелегалами, в том числе за счет снижения цены конечного продукта, а также уменьшить объем контрафактной продукции.

Кстати, в июле на местный рынок должен выйти проанонсированный год назад Игорем Кехтером, “Мед ставленный”, который может стать еще одним брендом Суздаля. Медовуха, изготовленная по новой технологии выстаивается на протяжении нескольких лет, может составить конкуренцию сухим винам и даже коньяку.

Фото: http://stosite.ru/news/wp-content/uploads/sites/9/2016/09/10-min.jpg