Жалоба признана необоснованной

Жалоба АО «Мособлдорремстрой» на действия аукционной комиссии признана необоснованной

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05 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу АО «Мособлдорремстрой»  (г.Москва) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в г.Александрове Владимирской области в 2017 году (ул.Терешковой, ул.Военная, ул.Бакшеевское шоссе).

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала заявку АО «Мособлдорремстрой» не соответствующей требованиям аукционной документации  по причине отсутствия во второй части заявки на участие в электронном аукционе идентификационного номера налогоплательщика учредителей.

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон,  Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок  признала жалобу ООО «Мособлдорремстрой» по  доводам, изложенным в ней, необоснованной.

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