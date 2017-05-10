Жалоба признана необоснованной

05 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу АО «Мособлдорремстрой» (г.Москва) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Александрове Владимирской области в 2017 году (ул.Терешковой, ул.Военная, ул.Бакшеевское шоссе).

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала заявку АО «Мособлдорремстрой» не соответствующей требованиям аукционной документации по причине отсутствия во второй части заявки на участие в электронном аукционе идентификационного номера налогоплательщика учредителей.

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Мособлдорремстрой» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.