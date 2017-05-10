Владимирское УФАС сообщает

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Блоссом» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на закупку картриджей для оргтехники для нужд ГБУЗ ВО “Городская больница № 4 г. Владимира”.

Заявитель в своей жалобе указал, что к нему как победителю электронного аукциона неправомерно был применен пункт 7 Приказа от 25.03.2014 № 155 путем снижения предложенной им цены контракта на 15 процентов, в виду того, что при осуществлении закупки на поставку картриджей положения Приказа от 25.03.2014 № 155 не применяются.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что заказчик неправомерно установил код ОКПД2 – 26.20.40.190 «Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки» к рассматриваемому объекту закупки – картриджи и следовательно, незаконно применил положения Приказа от 25.03.2014 № 155.

Следовательно, документация об электронном аукционе рассматриваемой закупки требует соответствующих изменений в целях приведения ее в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Блоссом» по доводам, изложенным в ней обоснованной, в связи с установленными нарушениями в документации об электронном аукционе, заказчику, комиссии и оператору электронной площадки выдать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.