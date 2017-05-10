Команда из Киржача победила в игре на канале «Россия 1»

Выпуск телепередачи «100 к 1» с участием наших земляков вышел в эфир телеканала «Россия 1» 30 апреля. Идея об участии в известной игре возникла у сотрудников Киржачской типографии в начале этого года.

– В этом году повсюду отмечается 50-летие Золотого кольца. Мы связались с редакторами игры и предложили провести игры между городами «Золотого кольца». И заявили себя от Владимирской области. В качестве соперников нам выбрали команду из Ярославля, – рассказывает Татьяна Самойлова.

Все пять участников – сотрудники Киржачской типографии: Илья Матвеев, Елена Миронова, Оксана Подсадная, Татьяна Самойлова Татьяна и Виктория Силенина. Капитаном команды стала самая опытная и знающая участница Виктория Силенина.

Нашим участникам игра понравилась. В студии во время съемок на трибунах зрителей собралась группа поддержки из числа близких и коллег.

– Было весело и интересно. Мы приехали именно поиграть, а не получить главный приз – деньги. Мы привезли подарки с Киржачской земли. Вручили их соперникам, ведущему Александру Гуревичу, редакторам и режиссерам. Запомнили не только нас, участников, но и город Киржач в целом, – рассказывают участники передачи.

Наша команда из Киржача обыграла ярославцев со счетом 382 очка против 33-х. Видео игры с участниками можно посмотреть здесь.