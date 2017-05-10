Определена максимальная такса на эвакуацию автомобилей

Областной департамент цен и тарифов впервые утвердил базовые для всего региона тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Так, базовая ставка на эвакуацию установлена на уровне 2100 рублей, на штраф-стоянку – 90 рублей за час.

Эти тарифы, как разъяснили специалисты департамента «Призыву», необходимы для проведения аукционов по определению организаций, эвакуирующих нарушителей парковки с городских и районных дорог. Ставки можно понижать в процессе торгов.

На днях областная администрация утвердила и порядок организации и проведения торгов по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных авто. Главное в них – это условия выбора победителя: кто меньше запросил, тот и выиграл.

Сегодня стоимость эвакуации в регионе варьируется от 1500 до 3000 рублей. Департамент цен и тарифов и прежде устанавливал тарифы для частников, но для каждого индивидуально.

К примеру, в Киржаче до недавних пор частник эвакуировал машины за 100 рублей за километр и держал на штраф-стоянке за 70 рублей за час с легковушек, а в Коврове услуги эвакуатора стоили 150 рублей за километр.

Напомним, что эвакуация грозит автомобилям, создающим помехи движению потока транспорта, а также паркующимся в запрещенных местах. Штраф за нарушение – 1500 рублей.