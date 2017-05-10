Во Владимире на пожаре спасли пенсионерку

Сообщение о пожаре поступило на пульт службы спасения 8-го мая в 16-53. Пожарные прибыли к дому уже через 4 минуты после вызова.

Выяснилось, что загорелась входная дверь одной из квартир, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации жильцов дома. Из окна 3-го этажа послышались крики о помощи. Старший пожарный ПСЧ-3 Андрей Груздев, не теряя драгоценных минут, оперативно поднялся в квартиру по трёхколенной лестнице. Там спасатель обнаружил пожилую женщину. Надев на пенсионерку спасательное устройство, он вывел её в безопасную зону.

В пресс-службе регионального МЧС подчеркивают: результат своевременной и грамотной работы владимирских пожарных – спасённая жизнь и недопущение распространения огня на соседние квартиры.

К слову, причина пожара и нанесённый огнём материальный ущерб устанавливаются. К ликвидации последствий пожара привлекалось от МЧС России 19 человек и 7 единиц техники.

Фото сайта 33.mchs.gov.ru