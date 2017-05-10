Во Владимире на пожаре спасли пенсионерку

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Юбилейной областного центра произошел в минувшие праздничные дни.

132 0
132 0

Сообщение о  пожаре поступило на пульт службы спасения 8-го мая в 16-53. Пожарные прибыли к дому уже через 4 минуты после вызова.

Выяснилось, что загорелась входная дверь одной из квартир, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации жильцов дома.  Из окна 3-го этажа послышались крики о помощи. Старший пожарный ПСЧ-3 Андрей Груздев, не теряя драгоценных минут, оперативно поднялся в квартиру по трёхколенной лестнице. Там спасатель обнаружил пожилую женщину. Надев на пенсионерку спасательное устройство, он вывел её в безопасную зону.

В пресс-службе регионального МЧС подчеркивают: результат своевременной и грамотной работы  владимирских пожарных – спасённая жизнь и недопущение распространения огня на соседние квартиры.

К слову, причина пожара и нанесённый огнём материальный ущерб устанавливаются. К ликвидации последствий пожара привлекалось от МЧС России 19 человек и 7 единиц техники.

Фото сайта 33.mchs.gov.ru

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы