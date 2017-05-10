Банк ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Петрович»

В рамках лимита компаниям группы предоставляются заемные средства сроком до пяти лет. Кредиты могут быть направлены на пополнение оборотных средств и рефинансирование затрат по строительству третьего магазина ООО «Строительный Торговый Дом «Петрович» в Москве на Новорижском шоссе, открытие которого состоялось в марте 2017 года.

Член Правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Группа компаний «Петрович» работает на рынке торговли строительными материалам уже 22 года и сегодня является одной из самых динамично растущих компаний России. Мы рады развитию нашего сотрудничества и надеемся, финансовая поддержка ВТБ послужит дальнейшей эффективной реализации планов нашего клиента по развитию бизнеса».

По словам финансового директора группы компаний «Петрович» Алексея Зинченко, «благодаря эффективному взаимодействию казначейства компании и банка, была успешно завершена вторая крупная сделка с ВТБ по кредитованию, которая позволит СТД «Петрович» следовать стратегии активного развития. Мы уверены, что расширение сотрудничества с одним из крупнейших банков позволит поддержать быстрый рост нашей компании».