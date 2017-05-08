Телеграммы Сталина вывешивались в Успенском соборе Владимира

С такой инициативой выступили потомки архиепископа Онисима (Фестинатова). Именно он, пройдя застенки ГУЛага и освободившись оттуда во время войны, принял активное участие в спасении Успенского собора, настоятелем которого был избран общим собранием верующих Владимира 17 марта 1944 года.

Его трудами главный храм города, в котором ранее располагались то склад, то музей, был открыт и торжественно освящён. Запущенный, обесчещенный и загрязнённый собор очистили от пыли, грязи и нечистот.

А летом того же года Фестинатова назначили епископом Владимирской и Суздальской епархии.

Поскольку страна напрягала все силы в борьбе с фашистами, церковь не могла остаться в стороне. В храме звучали молитвы о даровании победы над супостатами, и шли пожертвования на формирование танковых колонн.

Не раз и не два за вклады в фонд обороны Владимирская Епархия отмечалась благодарственными телеграммами председателя Государственного комитета обороны Иосифа Сталина. Телеграммы вывешивали в храме. А потом их заменили памятной доской на стене Успенского собора.

Эту памятную доску уничтожили во времена хрущёвской оттепели. В шестидесятых годах прошлого века руководителями безбожного государства была предпринята последняя крупномасштабная атака на религию, а Никита Хрущев с трибуны партийного съезда пообещал соотечественникам в скором времени «показать последнего попа».

Последнего попа он не показал – его самого сняли, но ещё в бытность «кукурузного» вождя местные партийцы чиновники подсуетились, и доску, напоминавшую верующим, что они участвовали в святом и правом деле, убрали.

Сейчас внуки архиепископа Онисима – настоятель Князь-Владимирского храма о. Сергий Фестинатов и иподьякон Вячеслав Фестинатов «загорелись» идеей восстановить памятную доску на главном храме древнего города. Для этого, видимо, потребуется пройти долгий путь – нужны всевозможные согласования, но такое напоминание о вкладе верующих владимирцев в святую Победу, действительно, необходимо. Как дань справедливости. Как символ народного единства.

Пожертвования верующих жителей Владимира в дело великой Победы начались ещё до возобновления служб в Успенском соборе. Об этом, в частности, рассказывает Алла Викторовна Лунёва. Её дед Михаил Макеевич Пеньковой – офицер, не раз формировал танковые колонны на средства церкви св. Князя Владимира ещё в 1941 году. Тогда это была единственная действующая церковь в городе.

Были и владимирские священнослужители, которые сами принимали участие в боевых действиях. К примеру, дед Ольги Геннадьевны Левильен – бывшего старшего педагога детской БСП г. Владимира, был священником, но, воюя на фронте, получил орден Красной Звезды. А её мама ещё маленькой девочкой работала медсестрой в Муромском госпитале.

Справка. Сергей Николаевич Фестинатов, будущий архипастырь, являлся сыном священника села Новое Ковровского уезда Николая Ивановича Фестинатова. Тот скончался в 1913 году в возрасте 50-ти лет и был похоронен при сельской Никольской церкви. Иерей Сергей Фестинатов получил приход в Новом как бы по наследству от отца. Он священствовал там до того, как Советская власть удалила не в меру истового батюшку. В итоге отец Сергий оказался на приходе под Судогдой, а потом был репрессирован, осужден по надуманному обвинению и 8 лет провел в сталинских лагерях. Чудом выжив, он вышел на свободу в разгар Великой Отечественной войны, потеряв к тому времени жену. Патриарх Алексий I (Симанский) предложил С. Н. Фестинатову принять иноческий сан и возглавить только что воссозданную Владимирскую епархию после выделения в 1944-м году Владимирской области из состава ивановского региона. Батюшка согласился и стал сначала епископом, а потом – архиепископом.

Иван Альгашов, председатель ОВПО «Народная Память»

Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ c/cc/Uspensky_sobor_vladimir6000.jpg