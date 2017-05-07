Лучшие голоса колонии строгого режима спели о войне

Как сообщила пресс-служба УФСИН по Владимирской области, масштабное мероприятие посвятили Великой Отечественной войне. Перед началом концерта почетных гостей – ветеранов ИК-3 – попросили оценить плакаты к Дню Победы, подготовленные осужденными, и выбрать лучшие.

Для самого смотра каждый из 8 участвующих коллективов мог выбрать любое произведение о войне или песню военных лет. Во всем – от выбора произведения и постановочной части до видеоряда осужденным помогали начальники отрядов.

Оценивала выступления комиссия из 15 человек – ветераны учреждения, сотрудники ИК-3 во главе с ее начальником (и инициатором конкурса) Алексеем Чудиным, члены Общественного совета при УФСИН.

В конкурсной программе прозвучало 8 произведений – по количеству отрядов. Осужденные исполнили и песни из знаменитых советских кинофильмов (например, «Небесный тихоход»), и композиции современных авторов о войне. Многие выходили на сцену в костюмах военных лет, сшитых специально к этому дню.

Для жюри, поясняет пресс-служба УФСИН, важен был эмоциональный настрой, искренность исполнителей, понимание смысла этих замечательных и по-настоящему патриотических произведений.

Победил в конкурсе отряд № 3, поразивший зрителей слаженностью исполнения и сложностью программы (попурри из песен и стихотворений). Именно этот коллектив был признан лучшим в прошлом году, так что переходящий кубок остался в 3-м отряде.

Под занавес культурного мероприятия ветераны поблагодарили администрацию учреждения за столь сложный по организации конкурс, а осужденных – за активную жизненную позицию и уважение к памяти о Великой Победе.

Фото УФСИН по Владимирской области