В преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прокуратура Владимирской области своими силами сняла небольшой фильм «Великой Победе посвящается…».

В его съемках приняли участие прокурорские работники и их дети.

«Это наш сценарий, наши актеры, режиссеры, операторы, постановщики света, монтажеры. Наш первый опыт в таком несвойственным прокурорам деле» – сообщила «Призыву» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Виктория Туркова.



Фильм впервые показан на торжественном собрании в прокуратуре региона 5 мая 2017 года.

Коллектив прокуратуры области выразил огромную благодарность Владимирскому академическому областному театру драмы и лично его директору Борису Григорьевичу Гунину за предоставленные для съемок фильма костюмы.