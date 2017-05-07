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В преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прокуратура Владимирской области своими силами сняла небольшой фильм «Великой Победе посвящается…».

В его съемках приняли участие прокурорские работники и их дети.

«Это наш сценарий, наши актеры, режиссеры, операторы, постановщики света, монтажеры. Наш первый опыт в таком несвойственным прокурорам деле» – сообщила «Призыву» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Виктория Туркова.


Фильм впервые показан на торжественном собрании в прокуратуре региона 5 мая 2017 года.

Коллектив прокуратуры области выразил огромную благодарность Владимирскому академическому областному театру драмы и лично его директору Борису Григорьевичу Гунину за предоставленные для съемок фильма костюмы.

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