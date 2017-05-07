Подполковник Владимир Тимофеевич Чернов – ветеран Великой Отечественной войны, уроженец Курской области, прошел путь от Сталинграда до Будапешта, Вены, Праги в составе 2-го гвардейского Николаевско-Будапештского Краснознаменного ордена Суворова механизированного корпуса.

Награжден за доблестную службу орденами: «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды»; медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и другими.

После войны Владимир Тимофеевич долгое время жил во Владимире и работал в органах госбезопасности. Его жизнь оборвалась осенью 2016 года. Ветеран скончался в возрасте 92 лет.

При жизни он написал многотомный труд о своем участии в Великой Отечественной Войне. В канун великой Победы, впервые публикуется отрывок из его воспоминаний, рассказывающий о последних днях перед капитуляцией фашистской Германии, которые бойцы 2-го механизированного корпуса встретили в Чехословакии. Владимиру Тимофеевичу было тогда всего 20 лет.

На помощь Праге

«…Наш корпус в составе 6 гвардейской танковой армии утром 7 мая 1945 года после артиллерийской подготовки был введен в прорыв. Сначала немец, сопротивляясь, стал организованно отступать. В их окопах и у дорог валялись кучи бывшего в носке немецкого обмундирования. Наверное, переходили на летнюю форму одежды. А все взятые в плен, убитые и раненные немцы одеты, как с иголочки.

Дороги забиты нашей техникой. Перегруппировка. И 2-й гвардейский механизированный корпус командованием 6-й танковой армии и 2-м Украинским фронтом был направлен в рейд на Прагу. Стремительно продвигаемся вперед. Дороги отличные, боевой дух высочайший.

Восставшая столица Чехословакии ждала помощи. Об этом знали все, но особенно мы – радисты. Из Праги по радио, на многих радиоволнах, постоянно доносились душераздирающие мольбы – «Спасите нас!»

В освобожденных населенных пунктах нас, запыленных, с обветренными лицами солдат очень тепло и радостно встречали. Слышались ликующие возгласы «Наздар!».

Если мы делали остановку, то жители нас обнимали, целовали, угощали.

Утром 9 мая 1945 года мы были в Праге. Большой ликующий город. Местные жители нас подбрасывают на руках, обнимают, благодарят. Кругом цветы, танцы, угощения, музыка. После фронтового гула это уже совсем другие звуки. Конец войне! Победа!

Но в Праге мы были всего несколько часов. По Приказу командования наши колонны вышли из города и расположились где-то южнее столицы.

Немцы с белым флагом

Тут наблюдалась уже другая картина. Пешком и на машинах брели немецкие воинские части к пунктам капитуляции. Их опознавательный знак – белый флаг. Проходили и останавливались раскрашенные в маскировочные цвета «Тигры», «Пантеры», грузовые и легковые автомобили.

Подходят хмурые, с поникшими головами, подразделения немецкой армии. Капитулировавшие фашистские войска сдавали оружие какому-то нашему пехотному подразделению. Надо отдать должное немецкой дисциплине. Раз отдан приказ о капитуляции, то капитуляция.

Здесь мы впервые увидели штабных немецких офицеров в полном их обличии. Некоторые, хотя и с опустившимися хмурыми лицами, выглядели франтами: с моноклями, в перчатках, на головах проборы волос. Мы из любопытства, по два-три солдата спокойно ходили среди скопления немецких воинов, разглядывая их погоны, кокарды, знаки отличия, награды.

Но в Чехословакии приказ о безоговорочной капитуляции был выполнен не всеми немецкими воинскими частями. Некоторые эсэсовские дивизии с грозными наименованиями «Мертвая голова», «Викинг» и другие не выполнили приказ и с боями рванули сдаваться не тем, кто их принудил к капитуляции, а на юго-запад, в американскую зону. Поэтому уже днем 9 мая 1945 года наше соединение было выведено из ликующей Праги для разгрома гитлеровцев, не сложивших оружия.

Война после войны

Для нас война продолжалась еще целых трое суток. Правда, немецкой авиации уже не было, но продолжались жестокие нападения на наши подразделения.

Вспоминается такой случай. Где-то южнее Праги, 11 мая 1945 года, наша колонна остановилась для заправки ГСМом машин и принятия бойцами пищи. Справа и слева от дороги – перелески. У всех нас отличное победное настроение. Но вдруг из одного лесочка вырвались четыре немецких танка. Ведя по нам огонь, они пересекли нашу дорогу и устремились в другой перелесок.

Наши артиллеристы открыли огонь по уходящим танкам. Два из них мы подбили, но двум удалось уйти. Прочесывая местность, громя гарнизоны противника, наш корпус 12 мая 1945 года освободил город Пршибрам. Тут и закончил свой боевой путь наш 2-й гвардейский Николаево-Будапештсткий Краснознаменный ордена Суворова механзированный корпус.

В окрестностях города Пршибрама корпус сосредоточился и уже в мирных условиях приводил себя в армейский порядок. Стояли там до конца мая 1945 г.

Первые дни после Победы в Пршибраме врезались в память нескончаемыми вереницами беженцев. В этих местах вместе с чехами и словаками постоянно проживало много немцев. Правительство республики приказало всем проживающим немцам в течение определенного времени выехать с территории Чехословакии в Германию.

Напуганные старики, дети, женщины, инвалиды немецкой национальности покидали свои обжитые места. Они несли, везли на тачках и коровах свой домашний скарб. Беженцы сильно побаивались местных жителей и поэтому на ночлег или отдых останавливались табором вблизи расположения наших воинских частей.

Сарафанное радио, наверное, уже донесло до них весть, что советские солдаты не такие уж и злые, кровожадные и дремучие «русские медведи». К этим бедолагам большинство из нас относились хорошо и им в беде сочувствовали.

Их старались подкармливать. Видимо, по приказу вышестоящего командования, наши полевые кухни делали закладку продуктов в котлы намного больше, чем было необходимо для личного состава. Наш повар после раздачи еды солдатам, с удовольствием разливал и накладывал разные блюда не в котелки, а в миски, фарфоровые чашки и кастрюли голодающих беженцев.

Сразу после окончания войны, наше соединение передислоцировалось из Пршибрама в городок Слатино (Румыния) и вошло в южную группу войск. Я же демобилизовался из Слатино в апреле 1947 года в звании старшего сержанта»

В музее УФСБ России по Владимирской области хранятся документы не только о Владимире Тимофеевиче Чернове, но и о других, не менее прославленных ветеранах, многих из которых, увы, уже нет вместе с нами. Рассказы о подвигах героев, бережно хранимые в архивах, передаются из поколения в поколение. Их стойкость в преодолении невзгод, лишений и боли, которые выпали на их долю во время войны и в тяжелые послевоенные годы, это пример безоговорочного, честного и бескорыстного служения своему Отечеству.

По материалам УФСБ России по Владимирской области