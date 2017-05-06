Лётчиком самолёта, поднятого со дна Керченского залива, мог быть наш земляк

Сегодня активисты военно-патриотического поискового отряда, в который вошли и представители Владимирской области, совместно со строителями Керченского моста подняли со дна в 6 км от таманского берега американский истребитель времен Второй мировой войны Curtiss P-40.

Как сообщила «КП-Крым», крымские специалисты на 90% уверены, что за штурвалом самолёта находился лётчик Владимир Авдеенко, но информацию все ещё проверяют.

– Американскими истребителями Кертисс P-40 «Китти-Хок» в конце 1943 года были вооружены два истребительных авиаполка ВВС Черноморского флота – 7 иап и 62 иап. Известно, что 7 иап не имел потерь в районе Керченского пролива в конце 1943 – начале 1944 года, потеря была в марте 1944 в районе Феодосии. А вот в 62 иап числится не вернувшимся с боевого задания из района Керчи 29 ноября 1943 года младший лейтенант 22-летний Авдеенко Владимир Иванович, – сообщил «КП» редактор военно-исторического журнала «Military Крым», военный историк Сергей Ченнык.

– Во время очередного боевого вылета самолет мог быть поврежден зенитной артиллерией противника. Он лежал на дне носом к таманскому берегу. Видимо, пилот до последнего пытался дотянуть его до своей базы. Самолёт не рухнул в пролив. Это видно по корпусу, который сохранил форму, – сообщил изданию «Газета.ру» руководитель поисковой экспедиции «Большой десант – 2017» Александр Елкин.

Есть сведения, что Владимир Авдеенко родился в 1921 году в городе Коврове. Известен домашний адрес и данные его родителей. Но, к сожалению, есть информация, что дом летчика давно разрушен. Отец бойца – Авдеенко Иван Ефимович – умер 23 ноября 1943 года от сердечного приступа.

Самолеты Curtiss P-40 поставлялись из США и Великобритании в СССР по программе ленд-лиза с конца августа 1941 года по декабрь 1944-го, всего за это время Советским Союзом было получено 2425 машин.

Операция по подъёму самолёта стала одним из этапов двухнедельной поисковой экспедиции, посвященной 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Экспедиция объединила энтузиастов – поисковиков и дайверов – из Москвы, Владимира, Тулы, Сочи, Самары, Тольятти, Харькова. Они обследуют затонувшие в военное время морские и воздушные суда, ведут поиск останков бойцов, погибших в боях за Крым.

Фото: Информационный центр «Крымский мост»/ТАСС