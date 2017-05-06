Парад Победы может пройти по снегу

Опять двадцать пять. В смысле, зима возвращается, хотя дело к лету. Росгидрометцентр предупредил о сильном дожде и снеге днём 8 мая и ночью 9 мая в регионах Центральной России, в том числе во Владимирской области.

Горевестники-метеорологи утверждают, что в День Победы может установиться даже временный снежный покров. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а если температура воздуха опустится ниже нуля градусов в ночь на 9-е мая, то может быть и гололедица (только этого не хватало!).

Порывы ветра в большинстве областей Центрального федерального округа, а стало быть, и у нас, достигнут 15-20 м/с. Погода, разъясняют в гидрометцентре, испортится под влиянием активного циклона, который будет перемещаться через центр страны с запада на восток.

Фото: http://nashaversia.com.ua