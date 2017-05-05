«Белый дом» отдаст два миллиона рублей, чтобы услышать глас народа

Научно-исследовательская работа, выполнение которой закажет «Белый дом», носит название «Социальное согласие и социальное самочувствие». Одна из её целей – услышать от людей предложения по повышению качества жизни. За эту аналитику региональная власть готова заплатить около двух миллионов рублей.

Опрос будут проводить нынешним летом в 21 муниципальном образовании области. Более чем 12 тысячам наших земляков зададут около 40 разных вопросов. По условиям заказа в число опрошенных должны попасть горожане и селяне, люди со средним и высшим образованием, пенсионеры, работающие и, наконец, студенты старше 18 лет.

В какой-то степени материальную сторону, в немалой степени влияющую на социальное самочувствие владимирцев, раскрывает Владимирстат, регулярно проводящий мониторинг уровня жизни населения области. Так, по последним его данным, денежные доходы населения существенно меньше расходов (18,2 тысяч рублей против 19,3 тысяч рублей в январе 2017 года).

Однако термин «социальное самочувствие» – понятие более сложное, нежели просто соотношение доходов и расходов. Оно отражает состояние физических и душевных сил людей, характеризует степень реализации ими своего потенциала, адаптированность к нормам и ценностям общества и т.д.

Так что владимирцев спросят не только о деньгах, но и о душе, и здесь, возможно, предложения жителей власть имущим будут совсем не лишние.

Фото: http://slando.pro/_bd/1/34745632.jpg