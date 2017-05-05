Спасатели огнетушителями не торгуют

Чрезвычайное ведомство предупреждает владимирцев о действиях мошенников.

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В пресс-службе регионального МЧС обращают внимание владимирцев на участившиеся случаи мошенничества. Неизвестные, представляясь сотрудниками чрезвычайного ведомства, предлагают жителям региона-33 предлагают различное оборудование.

«МЧС России не осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже гражданам какого-либо оборудования, в том числе противопожарного», – поясняют спасатели.

В связи с этим владимирцев просят сообщать о подобных случаях в органы полиции по телефону 02  (со стационарного), 102 – с мобильного и по телефону доверия Главного управления МЧС России по Владимирской области 39-99-99.

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