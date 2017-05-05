Вынесен приговор жителю города Владимира 32-летнему Станиславу Сальмо. Он признан виновным в убийстве, совершённом 7 августа прошлого года. По версии следствия – и суд согласился с этими выводами – мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в подъезде жилого дома по месту жительства близкой знакомой.

Дождавшись, когда женщина выйдет из квартиры, он подошёл к ней и, получив очередной категорический отказ в общении, нанес потерпевшей множественные ножевые ранения.

На крики на площадку вышла соседка и немедленно увела к себе 7-летнюю дочку женщины, которая находилась рядом с ней, а затем вызвала на место экстренные службы. От полученных телесных повреждений 28-летняя пострадавшая скончалась на месте преступления.

Сальмо после содеянного выбежал из подъезда, приобрел алкоголь и проследовал на берег реки Клязьма, где пробыл до утра следующего дня. По возвращению в город он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Следственный комитет. Мужчина написал явку с повинной, на первом допросе и в последующем объяснял свое противоправное поведение чувством ревности.

С потерпевшей Сальмо был знаком с детских лет, потом она вышла замуж, родила дочь, но с мужем рассталась. В мае 2013 года Сальмо начал поддерживать с девушкой отношения, рассчитывая на создание семьи. Однако из-за постоянных конфликтов и ссор возлюбленная неоднократно заявляла ухажёру о прекращении всяческого общения, действуя в первую очередь, в интересах маленькой дочки.

Следствием проведен большой объем мероприятий по закреплению доказательств, допрошено более 30 свидетелей, проведено свыше 10 различных судебных экспертиз.

Приговором Фрунзенского районного суда Сальмо назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом с осужденного в пользу малолетней дочери погибшей и лиц, осуществляющих над ней опеку, взыскан 1 млн 900 тысяч рублей.

Фото: http://www.vladtime.ru/uploads/posts/2016-11/1480328139_391.jpg