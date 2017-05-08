Жалоба признана обоснованной

Жалоба ООО «Вектор-фарм» на положения аукционной документации признана обоснованной

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Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Вектор-фарм» на положения документации об электронном аукционе на закупку противовирусного лекарственного средства для нужд ГБУЗ ВО «Городская больница №6 г.Владимир».

В своей жалобе заявитель утверждает, что документация указанного электронного аукциона составлена с нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок, так как заказчиком необоснованно установлено требование к лекарственной форме без указания эквивалента, так как раствор для инъекций и лиофилизат для приготовления раствора являются взаимозаменяемыми.

Заказчик пояснил, что доводы в жалобе необоснованны и нарушения со стороны заказчика отсутствуют.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России  решила признать жалобу ООО «Вектор-фарм» по доводам, изложенным в ней, обоснованной и выдала заказчику, комиссии по осуществлению закупки, оператору электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

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