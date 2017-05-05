Жалоба признана необоснованной

02 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Октава» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку лекарственных средств (препараты для лечения сердечно-сосудистой системы) для нужд ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в допуске к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Октава» по причине несоответствия требованиям документации по позиции «Лекарственная форма: таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой». Между тем, заявителем предложен товар с аналогичной лекарственной формой «таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой». Кроме того, в нарушение требований законодательства, формат размещенных на сайте ЕИС РФ разъяснений положений документации не позволяет копировать фрагменты текста.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Октава» по доводам, изложенным в ней, необоснованной. Вместе с тем, в результате проведенной внеплановой проверки, Комиссия установила, что в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, невозможно копировать отдельные фрагменты текста аукционной документации, размещенные на сайте ЕИС РФ. Однако в силу того, что данное нарушение не повлияло на результаты закупки, Комиссией принято решение предписание об устранении нарушений законодательства в отношении заказчика не выдавать.